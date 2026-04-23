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Alimentos simples podem fazer muito bem ao coração

Uma dieta saudável para o coração inclui alimentos que ajudam a controlar o colesterol e a pressão arterial. Esses hábitos contribuem para melhorar a circulação do sangue e reduzir riscos cardiovasculares.

Por Flipar
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O coração tem até um dia para celebrá-lo no planeta: 29 de setembro, Dia Mundial do Coração. Veja uma lista com alguns exemplos dos principais alimentos que fazem bem para o coração.

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Aveia: A aveia é rica em fibras solúveis, especialmente a beta-glucana, que ajuda a reduzir o colesterol LDL. Comer aveia regularmente melhora a saúde do coração e ajuda no controle do peso.

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Oleaginosas: São nozes, pistache, castanha do Pará, avelã, castanha de caju e amêndoas.

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Ricas em gorduras insaturadas, fibras e antioxidantes, as oleaginosas ajudam a reduzir o colesterol LDL (colesterol 'ruim') e melhoram a saúde vascular.

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Peixes ricos em ômega-3: Alguns peixes como salmão, atum, sardinha e truta são ricos em ácidos graxos ômega-3.

Rodolfo Oliveira/ Agência Pará

Esses ácidos reduzem a inflamação, diminuem os níveis de triglicerídeos e ajudam a prevenir coágulos sanguíneos, reduzindo o risco de doenças cardíacas.

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Chá verde: Rico em antioxidantes, ajuda a reduzir a pressão arterial e a proteger o coração.

Divulgação/Drogaria Minas Brasil

Além disso, protege as artérias do coração, mantendo-as flexíveis e relaxadas, ou seja, mais capazes de lidar com os aumentos e quedas de pressão sem grandes complicações.

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Leguminosas: Alguns exemplos são: feijão, lentilhas e grão-de-bico. Essas fontes vegetais de proteína são ricas em fibras, antioxidantes e micronutrientes, ajudando a controlar a glicose e os níveis de colesterol.

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Frutas e legumes: Ricos em fibras, vitaminas e minerais, ajudam a controlar a pressão arterial, reduzir o colesterol e proteger as células do coração.

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Dê preferência para frutas com cores vibrantes e legumes e verduras verde-escuras. Alguns exemplos são: espinafre, couve, rúcula e brócolis.

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Esses vegetais são ricos em antioxidantes, fibras, vitaminas e minerais, como o magnésio, que ajudam a regular a pressão arterial e melhoram a saúde dos vasos sanguíneos.

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Azeite de oliva: O azeite extra-virgem é uma excelente fonte de gorduras monoinsaturadas, que ajudam a reduzir o colesterol ruim e aumentam o HDL (colesterol 'bom'). Também tem propriedades anti-inflamatórias.

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Abacate: Rico em gorduras saudáveis, o abacate ajuda a melhorar o perfil lipídico, reduzindo o LDL e aumentando o HDL. Também é uma fonte de potássio, que ajuda a regular a pressão arterial.

Juraj Varga por Pixabay

Chocolate amargo: Rico em flavonoides, o chocolate amargo (com 70% ou mais de cacau), quando consumido com moderação, pode ajudar a melhorar a circulação sanguínea, reduzir a pressão arterial e prevenir a formação de coágulos.

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Sementes: Algumas sementes como linhaça, chia e sementes de abóbora também são ricas em fibras e ômega-3, as sementes ajudam a melhorar os níveis de colesterol e a saúde do coração de maneira geral.

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Por outro lado, há também os alimentos que devem ser evitados quando se trata de saúde do coração. Alguns exemplos são os processados e os ultraprocessados como salgadinhos, refrigerantes, embutidos e fast food, ricos em sódio, açúcar e gorduras saturadas.

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Gorduras saturadas e trans presentes em carnes vermelhas, laticínios integrais, manteiga e óleos hidrogenados também aumentam o colesterol ruim e o risco de doenças cardíacas.

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Mas lembre-se: a alimentação é apenas um dos fatores que influenciam a saúde do coração. Consulte um médico ou nutricionista para um acompanhamento personalizado.

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