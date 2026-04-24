Poder e legado: os maiores faráos do Egito e suas atribuições

Narmer, também conhecido como Menes, é considerado o fundador da Primeira Dinastia e responsável pela unificação do Alto e Baixo Egito em torno de 3100 a.C., consolidando a base política e cultural que sustentaria o império por séculos. Sua liderança foi marcada por conquistas que estabeleceram a identidade egípcia e reforçaram o papel do faraó como figura central. O famoso “Paleta de Narmer” retrata essa vitória, simbolizando o início da era faraônica e a força de um governante que transformou