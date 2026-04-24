Galeria Entre 2.700 queijos de 18 países: melhor queijo de cabra do mundo é feito no Rio de Janeiro Um queijo artesanal produzido no interior do Valença, município brasileiro localizado no sul do estado do Rio de Janeiro, conquistou projeção internacional ao alcançar o primeiro lugar entre 2.700 concorrentes de 18 países no Mundial de Queijos, realizado em São Paulo. O vencedor foi o chèvre Sapucaia, elaborado pelo Capril do Lago, que já havia chamado atenção três anos antes ao garantir a sétima posição no Mondial du Fromage, na França. A iniciativa fortaleceu a presença do queijo em cozinhas Por Flipar

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