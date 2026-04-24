Crescem casos de AVC entre pessoas mais novas; jovem é diagnosticado após dor de cabeça forte

O Brasil registra uma morte por AVC a cada seis minutos, e apenas nos três primeiros meses de 2026, mais de 20 mil pessoas faleceram devido a essa condição. A agilidade no socorro médico é o fator que determina a sobrevivência e a qualidade de vida do paciente, pois a falta de oxigênio no cérebro provoca a morte rápida e irreversível de milhares de células nervosas. Para evitar danos permanentes, é preciso reconhecer os sintomas; veja quais!