Galeria Microrrobôs menores que um grão de sal ‘pensam’ sozinhos e podem ‘nadar’ dentro do corpo humano; entenda Em dezembro de 2025, a engenharia robótica testemunhou um marco histórico com a revelação de uma nova linhagem de dispositivos autônomos desenvolvidos pela Universidade da Pensilvânia e pela Universidade de Michigan. Cada unidade mede cerca de 200 por 300 por 50 micrômetros, dimensão inferior à de um grão de sal, o que coloca esses dispositivos entre os menores robôs programáveis já produzidos até hoje. O projeto demonstrou que estruturas extremamente reduzidas também podem executar tarefas típi Por Flipar

Divulgac?a?o/Marc Miskin/Universidade da Pensilvânia