Al Pacino completa 86 anos e é pai pela quarta vez aos 83 anos

Sua filha mais velha, Julie Marie, nasceu em 1989, do relacionamento com sua ex-namorada, a preparadora de atores Jan Tarrant. Ele também é pai dos gêmeos Anton e Olivia, nascidos em 2001, frutos de seu relacionamento com a atriz Beverly D'Angelo. Inclusive, em março de 2026, em um cinema na cidade de Santa Monica, Al Pacino fez uma rara aparição pública ao lado de seus filhos adultos e posou sorridente com eles no tapete vermelho durante a estreia do filme de terror 'I Live Here Now'. O evento
Vale mencionar que a icônica mansão usada no filme 'Scarface', lançado em 1983, foi colocada à venda por 237 milhões de dólares, cerca de 1,2 bilhão de reais, em Miami e pode bater um recorde histórico caso seja vendida por esse valor. No longa, a propriedade serviu como residência do traficante fictício Frank Lopez, interpretado por Robert Loggia. Em uma das cenas mais marcantes, Tony Montana, vivido por Al Pacino, visita a casa e conhece Elvira, personagem de Michelle Pfeiffer, que desce por u
Saiba mais, a seguir, sobre Alfredo James 'Al' Pacino. Nascido em 25 de abril de 1940, em Nova York, Estados Unidos, é um ator vencedor do Oscar, conhecido por seu estilo de atuação intenso, explosivo e versátil, e por protagonizar clássicos do cinema como 'O Poderoso Chefão', 'Scarface' e 'Perfume de Mulher'.
Filho único de imigrantes italianos vindos da Sicília, seus pais se separaram quando ele ainda era criança, e ele foi criado pela mãe e pelos avós no Bronx. Tímido na infância, foi ganhando mais desenvoltura na adolescência, quando entrou na High School of Performing Arts para estudar artes. No entanto, com o baixo desempenho nas matérias, abandonou os estudos aos 17 anos.
Depois de deixar a escola, Pacino teve diversos empregos para se sustentar. Em 1959, foi para Greenwich Village, um importante centro cultural de Nova York, para estudar atuação. Ele estreou na Broadway em 1969, na montagem 'Does a Tiger Wear a Necktie?', e logo ganhou um Prêmio Tony de Melhor Ator.
Seu primeiro papel de destaque no cinema veio com o clássico cult 'Os Viciados', em 1971, um drama que trata sobre o vício em heroína. Esse trabalho chamou a atenção do diretor Francis Ford Coppola, que o escalou para estrelar um filme que mudaria a sua vida, 'O Poderoso Chefão'.
Assim, Pacino interpretou Michael Corleone, filho de um mafioso que relutantemente assume os negócios da família, em 'O Poderoso Chefão', em 1972. O longa foi um enorme sucesso, venceu o Oscar de Melhor Filme e garantiu ao ator sua primeira indicação ao maior prêmio do cinema. Ele reprisou o papel em 'O Poderoso Chefão: Parte 2', que também conquistou o Oscar de Melhor Filme e garantiu a ele outra indicação ao Oscar, e em 'O Poderoso Chefão: Parte 3'.
Após esse filme, ele se tornou um dos principais atores de sua geração em Hollywood. Teve atuações memoráveis em filmes marcantes como 'Serpico', 'Um Dia de Cão' e 'Justiça para Todos', que lhe renderam indicações ao Oscar, além de 'Scarface', 'Espantalho', 'Donnie Brasco', 'Frankie e Johnny', 'O Informante', 'O Novato', 'Contato de Risco', 'Era Uma Vez em Hollywood', 'O Irlandês', 'Casa Gucci' e 'O Ritual'.
Al Pacino conquistou o Oscar de Melhor Ator em 1993 por sua atuação como um homem cego e amargurado em 'Perfume de Mulher'. No mesmo ano, também foi indicado ao prêmio na categoria de Melhor Ator Coadjuvante por sua atuação no filme 'Sucesso a Qualquer Preço'.
Al Pacino também participou de diversas séries de televisão ao longo de sua carreira. Por 'Angels in America', adaptação da peça de Tony Kushner sobre a crise da AIDS nos anos 1980, interpretou o advogado Roy Cohn e conquistou tanto o Emmy quanto o Globo de Ouro. Também se destacou como Jack Kevorkian no filme para televisão 'Você Não Conhece Jack', de 2010, e conquistou outro Emmy e Globo de Ouro.
O ator também estrelou diversas montagens na Broadway ao longo da carreira. Esteve em montagens como 'Camino Real', 'King Richard III', 'American Buffalo', 'Chinese Coffee', 'Salome', 'Hughie', 'Glengarry Glen Ross', 'China Doll' e 'The Basic Training of Pavlo Hummel'; por essa última, conquistou um Prêmio Tony de Melhor Ator.