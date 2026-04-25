Filmes e Séries Al Pacino completa 86 anos e é pai pela quarta vez aos 83 anos Al Pacino completa 86 anos no dia 25 de abril de 2026 e, recentemente, entrou para a seleta lista de atores que tiveram filhos com mais de 80 anos.Ele se tornou pai novamente em 2023, aos 83 anos, com o nascimento de seu filho Roman, fruto do relacionamento com Noor Alfallah, que tinha 29 anos na época. Na ocasião, o ator chegou a solicitar um teste de DNA para confirmar a paternidade. Além do caçula, Pacino tem outros três filhos adultos. Por Flipar

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