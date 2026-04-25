Galeria Por que temos soluço e o que explica sua demora em passar O soluço acontece quando ocorrem contrações involuntárias do diafragma, músculo essencial para nossa respiração. Esse espasmo provoca o fechamento súbito da glote, o que gera o som característico conhecido por todos e que surge sem aviso prévio. Por Flipar

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