Animais Pesquisadores descobrem réptil de 230 milhões de anos no Rio Grande do Sul Pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) identificaram no estado do Rio Grande do Sul uma nova espécie de réptil que viveu há cerca de 230 milhões de anos e possuía um bico semelhante ao de um papagaio. O estudo foi conduzido pelo paleontólogo Rodrigo Temp Muller e pela mestranda Jeung Hee Schiefelbein, que descreveram oficialmente o animal, batizado de Isodapedon varzealis, em artigo publicado na revista Royal Society Open Science, com base na análise de um crânio fossilizado Por Flipar

Caio Fantini/Divulgac?a?o