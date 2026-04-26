Galeria As árvores mais lindas do planeta e por que elas se destacam Mais do que elementos da paisagem, as árvores são verdadeiras protagonistas da vida no planeta. Além de encantarem pela beleza e imponência, desempenham funções essenciais para o equilíbrio ambiental e a manutenção dos ecossistemas. Por Flipar

Montagem/Divulgação e Flickr Leo Boudreau e Bernard Gagnon/Wikimédia Commons