Galeria Direto do sertão: veja os benefícios do umbu para o organismo Típico do semiárido brasileiro, o umbu é muito mais do que um símbolo da Caatinga. Estudos apontam que a fruta possui compostos bioativos valiosos e um aroma único, reforçando seu potencial nutricional e econômico. Por Flipar

Reprodução do Flickr Ivanovitchm