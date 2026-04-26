Animais Água salgada, água doce ou terra firme? Saiba distinguir tartarugas, cágados e jabutis No vasto reino dos répteis, existe um grupo de animais que desperta curiosidade pela sua incrível longevidade e pela armadura natural que carregam nas costas. Frequentemente, o senso comum agrupa esses seres sob uma única denominação geral, mas a biologia revela distinções fundamentais entre a tartaruga, o cágado e o jabuti. Eles pertencem ao mesmo grande grupo, os quelônios, e todos compartilham uma característica marcante: o corpo protegido por um casco ósseo. Essa carapaça funciona como defes Por Flipar

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