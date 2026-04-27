Galeria ‘Cidade dos Exageros’, Itu tem qualidade de vida e atrações turísticas curiosas Uma cidade charmosa do interior paulista, a cerca de 100 km da capital, ganhou fama nacional por um apelido curioso: “Cidade dos Exageros”. Com monumentos gigantes e atrações fora de escala, o lugar transforma o exagero em identidade turística e atrai visitantes em busca de fotos inusitadas. Por Flipar

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