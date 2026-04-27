Animais Poecilia formosa: espécie rara de peixe capaz de ‘se clonar’ sem precisar de machos intriga cientistas Uma curiosa espécie de peixe formada somente por fêmeas voltou recentemente ao centro das atenções da ciência por colocar em debate uma das ideias mais aceitas da biologia evolutiva: a noção de que a reprodução é essencial para garantir diversidade genética ao longo das gerações. O caso da molinésia-amazona (Poecilia formosa) chama a atenção justamente por mostrar que existem caminhos alternativos de sobrevivência na natureza, já que ela apresenta um sistema reprodutivo bastante incomum entre ve Por Flipar

iNaturalist/Nick Loveland