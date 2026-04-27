Galeria Sofá japonês feito com técnica milenar artesanal garante conforto e versatilidade para casas pequenas Em ambientes cada vez mais compactos, soluções versáteis de mobiliário ganham destaque por facilitar a organização e ampliar o conforto no cotidiano. Mais do que uma simples peça em um cômodo, o futon japonês ganhou popularidade ao mesclar a milenar tradição artesanal com a funcionalidade exigida pela rotina moderna. Este móvel se diferencia pela versatilidade, pois assume as funções de cama ou chaise de modo simples e sem sistemas complicados. Veja a seguir como esse móvel tão popular no Japão Por Flipar

Futon sofa? japone?s - Reproduc?a?o/YouTube