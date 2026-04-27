Estilo de Vida Mirra: a resina milenar que atravessa história, medicina e rituais sagrados Desde a Antiguidade, a mirra foi valorizada tanto pelo aroma marcante quanto por suas propriedades medicinais e conservantes. Extraída da resina de certas árvores, ela era considerada um produto raro e de grande valor em diferentes civilizações. No Egito antigo, por exemplo, seu uso era bastante difundido no processo de embalsamamento, pois ajudava a preservar os corpos e a reduzir odores desagradáveis. Além disso, a mirra também era empregada em rituais religiosos e na produção de perfumes, ref Por Flipar

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