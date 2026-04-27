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Por que piscamos? Entenda a importância desse reflexo

Piscar é um gesto automático que passa despercebido, mas é essencial para a saúde ocular. Esse movimento simples mantém os olhos lubrificados, protegidos e com a visão mais nítida ao longo do dia.

Por Flipar
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A principal função do piscar é lubrificar os olhos. A lágrima forma uma película protetora que evita o ressecamento e a irritação.

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Ao piscar, também eliminamos pequenas partículas de poeira. Esse gesto ajuda a proteger a córnea contra agressões externas.

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Em média, uma pessoa pisca de 15 a 20 vezes por minuto. Essa frequência pode cair bastante durante o uso de telas.

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Quando ficamos concentrados em celulares ou computadores, piscamos menos. Isso favorece olhos secos, ardor e sensação de areia.

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O piscar também tem papel na oxigenação da córnea. Como ela não tem vasos sanguíneos, depende da lágrima para receber oxigênio.

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Quando choramos, a produção de lágrimas aumenta muito. Elas podem ser emocionais, reflexas ou basais, cada uma com função diferente.

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As lágrimas do choro emocional têm composição química própria. Elas ajudam a eliminar substâncias ligadas ao estresse e às emoções

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Durante o choro, os olhos ficam avermelhados. Isso ocorre porque os vasos sanguíneos da região se dilatam temporariamente.

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O excesso de lágrimas escorre porque o sistema de drenagem não dá conta do volume. Depois do choro, pode surgir leve inchaço nas pálpebras.

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Para cuidar bem dos olhos, é importante piscar conscientemente ao usar telas. Pausas regulares ajudam a manter a lubrificação natural.

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É fundamental usar apenas colírios orientados por profissionais de saúde. Produtos inadequados podem causar irritações ou mascarar problemas.

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Manter boa hidratação do corpo também favorece a saúde ocular. Beber água contribui para a produção adequada de lágrimas.

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Consultas regulares com oftalmologista são essenciais. Elas permitem identificar alterações precoces e garantir olhos saudáveis ao longo da vida.

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