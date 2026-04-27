Galeria Encontro da Mata Atlântica com o oceano: conheça as maravilhas que encantam visitantes de Ubatuba, São Paulo O litoral brasileiro reúne alguns dos cenários naturais mais impressionantes do país, combinando praias extensas, áreas de mata preservada e rica biodiversidade. Ao longo dessa faixa costeira, diferentes destinos se destacam pela variedade de paisagens e pelas oportunidades de lazer em contato com a natureza. Além do turismo de sol e mar, muitas dessas regiões também preservam tradições culturais e modos de vida ligados à pesca e às comunidades caiçaras. Um dos maiores exemplos dessa harmonia é Por Flipar

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