Galeria De picos gigantes e espécies raras: conheça o espetacular Parque Nacional de Simien, na Etiópia O Parque Nacional de Simien é uma das áreas naturais mais impressionantes do continente africano e constitui um dos principais símbolos da conservação ambiental na Etiópia. Localizado na região norte do país, próximo à histórica cidade de Gondar, ele protege uma extensa área montanhosa marcada por escarpas dramáticas, vales profundos e planaltos elevados que formam uma das paisagens mais espetaculares da África. Criado oficialmente em 1969, o parque se tornou Patrimônio Mundial da UNESCO em 1978 Por Flipar

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