Galeria Toru?: a cidade medieval da Polônia que une história, ciência e charme às margens do Vístula Toru?, no norte da Polônia, é uma cidade que combina história preservada e charme urbano em cada detalhe. Fundada na Idade Média, ela se destaca por seu conjunto arquitetônico bem conservado, reconhecido como Patrimônio Mundial. Suas ruas de paralelepípedo e construções góticas criam um cenário que parece ter parado no tempo. Além disso, o destino tem forte ligação com o astrônomo Nicolau Copérnico, que nasceu ali. Ao caminhar por Toru?, é possível mergulhar em séculos de história enquanto se a Por Flipar

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