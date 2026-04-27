‘Árvore-das-borboletas’: conheça a Buddleia, planta com flores exuberantes que não exige irrigação constante

Seu sistema radicular profundo permite acessar umidade em camadas inferiores do solo, favorecendo a floração mesmo quando a superfície permanece seca por vários dias consecutivos. As folhas acinzentadas, recobertas por finos pelos, ajudam a reduzir a perda de água por transpiração e refletem parte da radiação solar, protegendo a planta do excesso de calor.
Além disso, a Buddleia se destaca pelas inflorescências longas e densas, ricas em néctar e dotadas de aroma adocicado intenso, capazes de atrair uma grande diversidade de polinizadores ao longo de semanas seguidas. Borboletas de diferentes espécies visitam suas flores com frequência, assim como abelhas nativas e pequenos insetos polinizadores importantes para o equilíbrio ecológico dos jardins urbanos.
Beija-flores também são visitantes comuns, especialmente em regiões mais arborizadas, o que transforma o plantio da espécie em uma estratégia simples para estimular a biodiversidade local. Em ambientes urbanos marcados pela redução de áreas verdes e pelo uso de pesticidas, a presença dessa planta representa uma contribuição concreta para a manutenção das populações de polinizadores.
No paisagismo, a Buddleia pode atuar como arbusto focal em canteiros ou como elemento de fundo em composições vegetais, dando um destaque visual durante a estação de floração. Sua variedade de cores inclui tonalidades que vão do branco ao roxo intenso, passando por lilás, rosa e tons alaranjados, o que permite combinações harmônicas ou contrastantes conforme o estilo do jardim.
Para garantir bom desenvolvimento, o plantio deve ocorrer em local com sol pleno. O solo ideal precisa de uma boa drenagem, mesmo que tenha baixa fertilidade natural, pois o excesso de umidade pode prejudicar as raízes. Durante o primeiro ano após o plantio, regas ocasionais auxiliam o estabelecimento inicial, mas depois disso a planta demonstra tolerância à seca.
A poda anual no fim do inverno estimula o surgimento de novos ramos vigorosos e aumenta a quantidade de flores na estação seguinte. Em vasos grandes instalados em varandas ensolaradas, a Buddleia também costuma se dar bem, desde que receba poda mais frequente para controle do tamanho e drenagem adequada.
Do ponto de vista ambiental, trata-se de uma espécie que alia valor ornamental e função ecológica com baixo consumo de recursos, pois dispensa irrigação constante, adubação intensiva e defensivos agrícolas na maior parte das situações.