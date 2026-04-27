Galeria ‘Árvore-das-borboletas’: conheça a Buddleia, planta com flores exuberantes que não exige irrigação constante A Buddleia, conhecida popularmente como 'árvore-das-borboletas', tornou-se uma das plantas ornamentais mais valorizadas no Brasil por sua capacidade de florescer com vigor mesmo sob calor intenso e períodos prolongados de estiagem, características cada vez mais comuns em diversas regiões do país. Originária de áreas montanhosas da China e da região do Himalaia, essa espécie desenvolveu adaptações naturais que explicam sua resistência a solos pobres, variações climáticas e disponibilidade irregul Por Flipar

Andrea Gibhardt/Pixabay