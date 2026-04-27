Estilo de Vida Biscoitos da sorte: a curiosa origem e o simbolismo das mensagens escondidas na guloseima Os biscoitos da sorte são pequenos doces crocantes que escondem mensagens em seu interior. Apesar de muito associados à culinária chinesa, sua história começa longe da China, com influências que misturam tradições e imigração. Por Flipar

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