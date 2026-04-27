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Biscoitos da sorte: a curiosa origem e o simbolismo das mensagens escondidas na guloseima

Os biscoitos da sorte são pequenos doces crocantes que escondem mensagens em seu interior. Apesar de muito associados à culinária chinesa, sua história começa longe da China, com influências que misturam tradições e imigração.

Por Flipar
Lorax/Wikimedia Commons

A origem mais aceita aponta para o Japão, com o tsujiura senbei, um biscoito artesanal que já trazia pequenos papéis com previsões. Ele era vendido em templos e feiras como forma de entretenimento e reflexão.

domínio público

Com a chegada de imigrantes japoneses aos Estados Unidos, especialmente na Califórnia, essa tradição foi adaptada. Aos poucos, o formato e o sabor mudaram, dando origem ao que hoje conhecemos como fortune cookie.

Famartin wikimedia commons

Foi nos restaurantes chineses americanos que o biscoito ganhou popularidade mundial. Servido ao final das refeições, tornou-se um símbolo cultural, mesmo sem fazer parte da tradição gastronômica da China.

Ksayer1 wikimedia commons

O costume de abrir o biscoito logo após a refeição virou quase um ritual. Muitas pessoas leem a mensagem em voz alta ou compartilham com quem está à mesa, criando um momento leve e descontraído.

Reprodução de Facebook

As frases costumam ser positivas, com conselhos, previsões ou reflexões simples. Em alguns casos, também aparecem números considerados “da sorte”, usados por quem gosta de jogos e apostas.

Giacomo Alessandroni - wikimedia commons

Uma dúvida comum é onde fica o bilhete. Diferente do que alguns imaginam, ele não fica fora nem grudado: o papel é colocado dentro do biscoito ainda durante a produção.

European Union 2025– Source: EP wikimedia commons

Enquanto a massa ainda está quente e maleável, o papel é inserido e o biscoito é dobrado. Ao esfriar, ele mantém o formato fechado, protegendo a mensagem até o momento da abertura

Willis Lam - Fortune Cookie

Outro detalhe interessante é que o biscoito costuma acompanhar bebidas. Em muitos restaurantes, ele é servido junto com chá, mas também combina com café ou até um cappuccino.

Dan Perry wikimedia commons

Em alguns lugares, pode aparecer ao lado de sobremesas ou pequenos lanches. Essa combinação reforça a ideia de encerramento da refeição com um toque doce e simbólico.

Albarubescens - wikimedia commons

Com o tempo, o biscoito da sorte deixou de ser apenas um item de restaurante e passou a aparecer em festas, eventos e até como lembrança personalizada.

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Hoje, ele é visto mais como uma curiosidade cultural e uma forma divertida de interação. Mesmo simples, mantém o encanto de unir comida, mensagem e expectativa em um único gesto.

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