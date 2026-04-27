Galeria Post-it surgiu ‘sem querer’; conheça a origem dos blocos adesivos mais famosos do mundo! Um dos itens mais usados em escritórios que auxiliam na produtividade, o Post-it surgiu a partir de uma descoberta científica inesperada realizada na empresa 3M, nos Estados Unidos, na fim da década de 1960. Na ocasião, o pesquisador Spencer Silver desenvolveu um adesivo de baixa fixação que não colava de forma permanente, característica que inicialmente parecia limitar sua utilidade, mas que mais tarde se revelou justamente o diferencial do produto. Durante anos, essa inovação permaneceu esquec Por Flipar

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