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Post-it surgiu ‘sem querer’; conheça a origem dos blocos adesivos mais famosos do mundo!

Um dos itens mais usados em escritórios que auxiliam na produtividade, o Post-it surgiu a partir de uma descoberta científica inesperada realizada na empresa 3M, nos Estados Unidos, na fim da década de 1960. Na ocasião, o pesquisador Spencer Silver desenvolveu um adesivo de baixa fixação que não colava de forma permanente, característica que inicialmente parecia limitar sua utilidade, mas que mais tarde se revelou justamente o diferencial do produto. Durante anos, essa inovação permaneceu esquec

Por Flipar
Paper Textures/Unsplash

Em 1974, o cientista Art Fry, cansado de perder seus marcadores de papel durante os ensaios do coro da igreja, utilizou o adesivo de Silver para fixar as anotações em seu hinário. Isso abriu caminho para a transformação da invenção em um item de papelaria inovador e extremamente funcional.

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A partir dessa ideia simples, a empresa iniciou testes com consumidores e refinou o produto até chegar ao formato definitivo lançado comercialmente em 1980, quando o bloco adesivo passou a conquistar rapidamente escritórios, escolas e residências.

Pixabay

O produto deu certo porque oferecia uma solução prática para registrar lembretes temporários sem danificar superfícies ou documentos importantes, algo que não existia de maneira tão eficiente até então. Com o passar do tempo, novas cores foram introduzidas, o que ampliou as possibilidades de organização visual.

Alexander Stein/Pixabay

Posteriormente, surgiram versões em diferentes tamanhos e formatos, incluindo marcadores estreitos para livros, blocos maiores para planejamento coletivo e modelos específicos para uso corporativo e educacional. Essa diversidade contribuiu para ampliar o alcance do produto em diferentes áreas profissionais e contextos do cotidiano.

Freepik/zaozaa09

Além do suporte físico, a tecnologia integrou o conceito ao mundo digital através de aplicativos que replicam a experiência das notas autoadesivas em telas de computadores e smartphones. Em ambientes de trabalho, o Post-it passou a contribuir para metodologias ágeis de gestão, sessões de brainstorming e técnicas de design thinking, onde facilita a visualização de ideias e o fluxo de trabalho em equipes profissionais.

Reproduc?a?o/Freepik

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