Galeria Famosa mundialmente, Veneza tem 100 ilhotas ligadas por canais Veneza, no nordeste da Itália, foi construída sobre mais de cem ilhas conectadas por canais e pontes. Suas gôndolas e arquitetura renascentista e gótica fazem da cidade um dos destinos turísticos mais românticos e admirados de todo o mundo. Por Flipar

Jorge Franganillo/Wikimedia Commons