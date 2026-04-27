Galeria Construções que se destacam na paisagem da Nova Zelândia A Nova Zelândia reúne edifícios históricos e modernos que refletem sua herança britânica, a cultura maori e as paisagens do país. Muitas dessas construções possuem importância política, religiosa e, claro, turística. Por Flipar

Imagem de 377053 por Pixabay