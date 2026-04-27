Estilo de Vida Pimentas suaves: como aproveitar o sabor sem sofrer com a ardência Nem toda pimenta tem como objetivo provocar ardor intenso. Há variedades e usos pensados justamente para realçar sabores, trazendo um calor suave e equilibrado ao prato. Em vez de “queimar a língua”, elas acrescentam profundidade e complexidade, valorizando outros ingredientes. Esse tipo de pimenta é comum em diferentes culinárias, que exploram mais o aroma e o frescor do que a força do picante. Em muitos casos, o sabor levemente adocicado ou frutado também se destaca, ampliando as possibilidade Por Flipar

Viktor Forgacs/Unsplash