Galeria

Petúnia: características, origem e dicas simples de cultivo

As flores de petúnia são muito procuradas para compor a decoração de jardineiras, vasos e jardins. Isso porque as flores de petúnia, além de serem encantadoras e extremamente tolerantes ao calor. A petúnia é uma planta herbácea muito querida por suas flores delicadas e bonitas. Originária da América do Sul, especialmente do Brasil e da Argentina, ela apresenta grande variedade de cores e formatos, incluindo tons brancos, roxos, rosas, vermelhos e até bicolores, que dão um efeito vibrante e vivo

Por Flipar
Pixabay

Tecnicamente, a petúnia pertence à família das Solanáceas, que inclui espécies conhecidas como batata, tomate, berinjela e tabaco. Essa família reúne plantas com características botânicas semelhantes, apesar de apresentarem usos bastante diferentes. Já o nome “petúnia” tem origem no tupi-guarani “petun”, termo relacionado ao tabaco, já que ambas as plantas pertencem à mesma família. Ainda assim, há quem diga que o termo significa “flor vermelha”.

Pixabay

Existem mais de 200 espécies de petúnias, sendo a maioria encontrada hoje em forma híbrida. Entre os tipos mais conhecidos estão a Grandiflora, a Multiflora e a Milliflora. A Grandiflora se destaca por suas flores grandes e vistosas, enquanto a Multiflora possui flores menores, porém em maior quantidade e com maior resistência. Dessa forma, cada tipo atende a diferentes usos, desde decoração até cobertura de grandes áreas.

Pixabay

Além da beleza, as petúnias também trazem benefícios para o ambiente. Elas combinam bem com outras plantas, como gerânios e lavandas, por terem necessidades parecidas de luz e água, o que ajuda a criar jardins mais equilibrados. Além disso, podem contribuir para atrair borboletas e beija-flores, deixando o espaço mais vivo e agradável.

-Flickr Stephanie Nixon

Com o tempo, Petúnia também passou a ser usado como nome feminino, geralmente associado à beleza e à delicadeza. Um exemplo conhecido é Petunia Dursley, de “Harry Potter”. O nome também aparece em outros contextos da cultura popular, como em uma música de Elvis Presley e na personagem Petunia Pig, dos “Looney Tunes”.

Divulgação

