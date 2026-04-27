Galeria A história da encantadora buganvília e a origem do nome Buganvília, três-marias, primavera? No Brasil, a bougainville é conhecida por diversos nomes e é uma planta que se destaca por suas cores chamativas nos mais diversos jardins e paisagens urbanas. Do ponto de vista técnico, a bougainville pertence à família Nyctaginaceae e ao gênero Bougainvillea e pode atingir entre 10 e 20 metros de altura. Apesar de ser uma espécie nativa do Brasil, seu nome tem origem francesa. E a explicação para isso é bem simples. Por Flipar

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