Entretenimento O pião: um brinquedo milenar e sua evolução ao longo do tempo Independentemente da sua idade, provavelmente você já viu ou ouviu falar do pião, também chamado de pinhão em algumas regiões do Brasil, um brinquedo tradicional em forma de cone que gira sobre a própria ponta. A associação mais comum é com aqueles objetos feitos de madeira com uma ponta de metal. Ele funciona com o uso de uma corda enrolada ao redor do corpo. Quando a corda é puxada, o pião começa a girar no chão e se mantém equilibrado. Por isso, a brincadeira exige habilidade e coordenação mo Por Flipar

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