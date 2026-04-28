Galeria Capital Nacional do Balonismo: Torres (RS) une natureza exuberante e ‘turismo de experiência’ Localizada no extremo norte do litoral do Rio Grande do Sul, a cidade de Torres se destaca como um dos cenários mais singulares do Brasil. O município reúne atributos naturais e uma identidade turística consolidada. Reconhecida oficialmente como a “Capital Nacional do Balonismo” por lei federal de janeiro de 2004, a cidade ganhou projeção com festivais que colorem o céu e reforçam sua vocação para o chamado “turismo de experiência”. Diferentemente de grande parte do litoral brasileiro, marcado p Por Flipar

Reprodução do Instagram @torresrsbrasil