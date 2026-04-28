Estilo de Vida Substância em xaropes é proibida pela Anvisa: veja como conferir se o remédio é seguro A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou, em abril de 2026, a suspensão imediata da fabricação, venda, distribuição e uso de todos os medicamentos que contenham a substância clobutinol no país. A decisão foi oficializada no dia 27 e atinge diretamente xaropes amplamente utilizados no tratamento da tosse seca e irritativa. órgão regulador tomou a medida após avaliação técnica que apontou riscos relevantes à saúde dos consumidores. Por Flipar

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