Dinho Ouro Preto comemora 62 anos de idade com aniversário fora do comum

No início de abril, Dinho Ouro Preto também usou as redes sociais para parabenizar e homenagear o filho caçula, Afonso. O cantor, que compartilhou fotos raras do filho, escreveu um texto no qual o descreveu como gentil, inteligente e generoso. Ele ainda afirmou que o filho está “anos-luz” à sua frente e compartilhou o quão orgulhoso estava de vê-lo crescer e se tornar adulto. Afonso, nascido em 2003, é fruto do relacionamento com Maria Cattaneo. O casal também é pai de Giulia, nascida em 1997, e
Mas nem tudo foi motivo de comemoração para Dinho Ouro Preto em abril. O cantor também precisou lidar com a perda do compositor Alvin L, seu parceiro de criação em sucessos do Capital Inicial, como “Natasha”, “Eu Vou Estar”, “Não Olhe pra Trás”, “Amor em Vão” e “Todas as Noites”. Dinho afirmou estar “meio atordoado” com a morte do amigo, que faleceu aos 67 anos após um infarto. Em suas redes sociais, o artista também prestou homenagem e destacou que Alvin era uma pessoa gentil, engraçada, culta
Saiba mais, a seguir, sobre Dinho Ouro Preto, nome artístico de Fernando de Ouro Preto. Nascido em 27 de abril de 1964, em Curitiba, no Paraná, ele é cantor, compositor, vocalista e um dos fundadores do Capital Inicial, uma das bandas mais influentes do rock nacional desde a década de 1980, dona de sucessos como “Primeiros Erros”, “À Sua Maneira” e “Tudo Que Vai”.
É filho do embaixador Afonso Celso de Ouro Preto e da historiadora Marília de Ouro Preto, irmão do músico Ico Ouro Preto, meio-irmão do também músico Dado Villa-Lobos e primo da atriz Maria Ribeiro. Na família, também há nomes importantes da história brasileira, como o Conde de Afonso Celso, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, e o Visconde de Ouro Preto, último primeiro-ministro do Império do Brasil.
Aos 11 anos, teve os primeiros contatos com o rock por meio de Herbert Vianna e Bi Ribeiro, que mais tarde fundariam a banda Os Paralamas do Sucesso. Passou um período fora do Brasil e retornou aos 16 anos, quando a cena punk começava a ganhar força nas ruas de Brasília. Nessa época, passou a frequentar encontros da chamada Turma da Colina, um ponto estratégico de onde se podia observar toda a cidade.
Dinho Ouro Preto iniciou sua trajetória na música ao se aproximar da banda Aborto Elétrico, após namorar Helena, irmã de Fê Lemos e Flávio Lemos. Nesse período, se tornou amigo de Renato Russo e passou a acompanhar ensaios e shows do grupo. Com o fim da banda, em 1983, os irmãos Lemos formaram o Capital Inicial ao lado de Loro Jones e convidaram Dinho para o vocal após uma audição.
Assim, aos 19 anos, ele assumiu a posição de vocalista do Capital Inicial e, poucos meses depois, já se apresentava com o grupo em shows em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. A banda lançou seu álbum de estreia em 1986 e rapidamente fez sucesso, mas os bastidores ficaram marcados por muitas festas, bebidas e produção acelerada de álbuns.
Então, em 1993, depois de um show frustrante, Dinho decidiu deixar a banda e, nesse período, decidiu estudar música e investir na carreira solo. Assim, lançou os álbuns “Vertigo”, em 1994, e “Dinho Ouro Preto”, em 1995, mas que não performaram bem. Nessa época, para se sustentar, também trabalhou com tradução e publicidade.
O cantor também possui outros trabalhos solo na carreira, como o álbum “Roque em Rôu”, lançado em 2020, que reúne 12 regravações de clássicos do rock brasileiro. Entre as faixas estão “Rolam as Pedras”, de Kiko Zambianchi, “Metamorfose Ambulante”, de Raul Seixas, “A Mais Pedida”, da banda Raimundos, e “Saideira”, do Skank.
Em 1998, Dinho Ouro Preto e os ex-integrantes do Capital Inicial se reuniram para uma turnê que celebrou os 15 anos da banda. O sucesso da reunião resultou, poucos meses depois, na gravação do álbum “Atrás dos Olhos”, lançado ainda naquele ano. A boa recepção do disco abriu caminho para o especial Acústico MTV, cujo álbum, lançado em 2000, vendeu mais de um milhão de cópias. Desde então, a banda é um sucesso e fez vários shows históricos, como no Rock in Rio.
Dinho Ouro Preto, ao longo da vida, sofreu alguns acidentes e enfrentou diversos problemas de saúde, o que fez com que ganhasse o apelido de “Highlander Tupiniquim” nas redes sociais, em referência ao herói imortal do filme “Highlander”. Entre os casos mais marcantes está a grave queda de uma passarela durante um show em 2009, que resultou em diversas fraturas, traumatismo craniano, 20 dias internado na UTI e seis meses impossibilitado de cantar.