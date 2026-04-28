Galeria Dinho Ouro Preto comemora 62 anos de idade com aniversário fora do comum Dinho Ouro Preto completou 62 anos no dia 27 de abril de 2026 e usou as redes sociais para agradecer as inúmeras mensagens de carinho recebidas de amigos e fãs. O vocalista do Capital Inicial também relembrou que, ao longo da vida, se acostumou a celebrar a data na estrada, muitas vezes com apresentações. Desta vez, porém, a ocasião foi ainda mais especial, pois conseguiu passar o dia ao lado da família. Um aniversário fora do comum. Por Flipar

Reprodução / Instagram