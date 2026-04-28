Filmes e Séries Penélope Cruz completa 52 anos e revela rotina para manter saúde e boa forma Penélope Cruz, que completa 52 anos no dia 28 de abril de 2026, ainda chama atenção por sua beleza e forma física. A atriz revelou, em entrevista para a revista Elle Canadá, que, para se manter saudável, leva uma rotina simples de cuidados com a saúde, mas essencial para evitar vícios e cuidar do corpo de forma natural. Entre os cuidados que adota estão não fumar, não consumir álcool, beber bastante água, manter uma alimentação equilibrada e cuidar da saúde física e mental. Segundo a atriz, o fo Por Flipar

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