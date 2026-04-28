Galeria Cabos litorâneos que desenham belas paisagens ao redor do mundo Na geografia costeira, um cabo é uma porção de terra que se projeta sobre o mar. Essa formação costuma surgir quando áreas rochosas mais resistentes permanecem enquanto regiões próximas são desgastadas pela erosão. Muitos cabos marcam pontos estratégicos para a navegação, influenciando rotas marítimas e servindo como referências naturais. Conheça agora alguns dos mais famosos! Por Flipar

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