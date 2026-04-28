Entretenimento Orlando Drummond: dublador genial deu voz a personagens eternos Ator, humorista e dublador brasileiro, Orlando Drummond deixou saudade no público e no meio artístico. Ele morreu em 2021, aos 101 anos, e foi dono de uma das vozes mais marcantes da dublagem nacional. Veja alguns de seus grandes trabalhos, dos mais simples aos mais famosos. Por Flipar

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