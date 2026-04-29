Hortifruti como arte: a ideia que levou empresário ao sucesso nas redes sociais

O impacto desse trabalho não ficou restrito ao Brasil. Com a popularização de seus vídeos nas redes sociais, Júnior passou a receber mensagens de interessados de outros países, como Suécia e Estados Unidos, curiosos para entender como replicar suas técnicas. Em um dos casos, chegou a orientar um grupo estrangeiro que adaptou o modelo em outro contexto, evidenciando como ideias inovadoras podem atravessar fronteiras mesmo em setores considerados tradicionais.
“Teve gente de fora que me chamou para perguntar como fazia. Eu expliquei e eles chegaram a montar lá também”, declarou o empresário ao portal “Mais Goiás”. “Muita gente fala que supermercado não dá futuro, mas eu sou prova de que dá. Eu corri atrás, busquei conhecimento e hoje vivo disso”, completou.
A trajetória profissional de Júnior começou cedo e de forma bastante prática. Aos 18 anos, iniciou sua carreira como repositor em supermercados no Pará, passando por cidades como Parauapebas e Tucuruí. Nesse período, teve contato direto com a rotina operacional das lojas, aprendendo desde a organização básica dos produtos até a importância da apresentação para atrair clientes.
Pouco tempo depois, ingressou em uma empresa especializada em hortifruti, onde passou a viajar por diferentes regiões montando seções em supermercados. Nesse processo, ele começou a enxergar o setor sob uma nova perspectiva. Em vez de tratar a organização como uma tarefa mecânica, passou a encará-la como uma oportunidade de criar composições visuais mais atrativas.
Ao chegar a Goiânia, colocou em prática esse olhar diferenciado, investindo em montagens que combinam estética, organização e estratégia de vendas. A virada veio com as redes sociais, que funcionaram como uma vitrine poderosa para seu trabalho. Um dos primeiros vídeos publicados viralizou rapidamente, ultrapassando 100 mil visualizações em pouco mais de uma hora e alcançando mais de 1 milhão no dia seguinte. A partir daí, outras publicações seguiram o mesmo caminho.
Com o crescimento da demanda e o reconhecimento do mercado, Júnior decidiu empreender. Hoje, ele é sócio e diretor operacional da Fast Frutas, negócio que atua tanto na distribuição quanto na organização de setores de hortifruti em supermercados. A empresa conta com cerca de 12 colaboradores e atende estabelecimentos em diversas cidades de Goiás e do Mato Grosso.
Além da atuação prática, o empresário também passou a compartilhar conhecimento, seja por meio das redes sociais ou em contatos diretos com outros profissionais do setor. Ao explicar suas técnicas e métodos, contribui para a valorização de uma área muitas vezes vista como simples, mas que, segundo ele, oferece amplas possibilidades de crescimento.