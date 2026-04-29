Economia Hortifruti como arte: a ideia que levou empresário ao sucesso nas redes sociais Natural do Pará, o empresário Júnior Fonseca, de 29 anos, encontrou uma maneira original de se destacar no varejo. Ele transformou a organização das seções de hortifruti em uma experiência visual marcante. Radicado em Goiânia há cerca de sete anos, ele construiu uma trajetória baseada em técnica e sensibilidade estética, reinventando a forma como apresenta frutas, legumes e verduras ao público. Suas montagens vão além da funcionalidade e se aproximam de instalações artísticas, com destaque para Por Flipar

Reprodução do Instagram @hortifrutilayout