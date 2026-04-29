Galeria Frei Gilson é alvo de críticas após dizer que mulher ‘nasceu para auxiliar o homem’ Frei Gilson, que tem mais de 12,8 milhões de seguidores nas redes sociais, voltou ao centro do debate público após declarações em que atribuiu à mulher o papel de “auxiliar do homem” na família. As falas do sacerdote católico, registradas em vídeo, repercutiram amplamente nas redes sociais e geraram críticas de figuras públicas. Entre as vozes que se manifestaram está a senadora Soraya Thronicke (PSB-MT), que acusou o religioso de misoginia e criticou o uso da fé para sustentar ideias que, em su Por Flipar

Reprodução do Instagram @freigilson_somdomonte