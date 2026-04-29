Celebridades e TV Tom Hardy anuncia pausa na carreira após revelar exaustão: “Caindo aos pedaços” A notícia de que Tom Hardy pretende se afastar de Hollywood pegou muitos fãs de surpresa em todo o mundo. O astro de 'Venom' revelou ao jornal 'The Sun' que se sente fisicamente exausto e 'caindo aos pedaços' atualmente. Agora ele só quer relaxar. Por Flipar

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