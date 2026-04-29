Celebridades e TV

Tom Hardy anuncia pausa na carreira após revelar exaustão: “Caindo aos pedaços”

A notícia de que Tom Hardy pretende se afastar de Hollywood pegou muitos fãs de surpresa em todo o mundo. O astro de 'Venom' revelou ao jornal 'The Sun' que se sente fisicamente exausto e 'caindo aos pedaços' atualmente. Agora ele só quer relaxar.

Por Flipar
Tom Hardy Instagram

Após anos de transformações físicas extremas para seus papéis, o ator admitiu que seu corpo chegou ao limite do cansaço. Ele sente que agora é o momento ideal para priorizar sua saúde e passar mais tempo com sua família.

Tom Hardy Instagram

Esta pausa anunciada marca um ponto de reflexão em uma trajetória que sempre foi pautada pela entrega total ao trabalho. Hardy explicou que o desgaste acumulado em décadas de atuação exige um descanso prolongado para sua plena recuperação.

Tom Hardy Instagram

A jornada de Tom Hardy nas artes começou em Londres, onde nasceu em uma família com forte veia criativa. Filho de um escritor e uma artista plástica, ele encontrou na atuação uma forma de expressar sua personalidade intensa.

Alice/Pixabay

No entanto, o início de sua vida adulta foi conturbado por lutas severas contra a dependência química e problemas de comportamento. Superar esses obstáculos pessoais foi fundamental para que ele conseguisse focar em sua evolução como artista dramático.

Tom Hardy Instagram

Sua estreia no cinema aconteceu em produções de grande prestígio, como a série 'Band of Brothers' e o filme 'Cercados'. Esses primeiros passos mostraram que o jovem ator possuía uma presença de tela magnética e muito promissora.

Divulgação

O reconhecimento da crítica veio de forma definitiva com o filme 'Bronson', onde viveu o criminoso mais famoso do Reino Unido. Para esse papel, ele mudou drasticamente seu físico, demonstrando uma versatilidade que se tornaria sua marca registrada.

Divulgação

A parceria de sucesso com o diretor Christopher Nolan o elevou ao status de estrela global em filmes como o suspense de ficção científica 'A Origem', de 2010. Nesta trama sobre invasão de sonhos, ele interpretou o personagem Eames, um falsificador habilidoso capaz de mudar sua aparência física no mundo onírico.

Divulgação

Como o vilão Bane em 'Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge' (2012), ele enfrentou o herói então vivido por Christian Bale. Ele provou que conseguia atuar brilhantemente mesmo com metade do rosto coberto, usando apenas o olhar para impor medo.

Divulgação

Em 2015, ele assumiu a responsabilidade de protagonizar 'Mad Max: Estrada da Fúria', um dos filmes de ação mais aclamados do século. Sua interpretação silenciosa e bruta reafirmou sua capacidade de carregar grandes franquias com muita profundidade.

Divulgação

Hardy também brilhou na televisão, especialmente como o excêntrico e perigoso Alfie Solomons na aclamada série 'Peaky Blinders'. Suas participações eram sempre o ponto alto dos episódios, misturando humor ácido com uma violência latente.

Divulgação

Nos últimos anos, ele conquistou as bilheterias mundiais ao dar vida ao anti-herói 'Venom' em uma trilogia de enorme sucesso comercial. O papel exigiu muito esforço físico e vocal, contribuindo para o desgaste que o ator relata sentir hoje.

divulgação/sony pictures

Veja Mais