Galeria Mais profundo e mais antigo do mundo, Lago Baikal é joia natural da Rússia Reverenciado por cientistas e viajantes,o Lago Baikal, na Rússia, é um verdadeiro santuário de beleza, mistério e vida. Uma joia natural de proporções épicas. Com mais de 25 milhões de anos, é o mais antigo do planeta e também o mais profundo. Suas águas cristalinas abrigam uma biodiversidade única, com espécies que não existem em outro lugar. Por Flipar

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