Celebridades e TV De parceiros a rivais: confronto judicial entre Musk e Altman pode mudar rumo da indústria tecnológica O julgamento em Oakland entre Elon Musk e a OpenAI marca o auge de uma longa disputa ideológica sobre o futuro da inteligência artificial. Musk acusa a empresa de trair a missão original de desenvolver tecnologia aberta e sem fins lucrativos para o bem da humanidade. A notícia das sessões atraiu atenção global, prometendo revelar os bastidores de uma das organizações mais influentes do século XXI. Por Flipar

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