Galeria Déficit de atenção: quando o esquecimento vira problema no cotidiano O déficit de atenção é uma condição que afeta a capacidade de manter o foco, organizar tarefas e concluir atividades do dia a dia. Ele pode impactar nos estudos, trabalho, relações pessoais e a autoestima. Causa angústia quando a pessoa percebe a confusão em que se mete no dia a dia. Por Flipar

Imagem gerada por i.a