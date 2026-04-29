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Animais que habitam a Terra há milhões de anos

Algumas espécies atuais são vistas como “dinossauros vivos”, pois suas linhagens existem há centenas de milhões de anos. Veja exemplos de animais que atravessaram eras praticamente sem mudanças.

Por Flipar
Montagem/Wikimedia Commons

Tartaruga: As tartarugas surgiram antes dos próprios dinossauros e sobreviveram a todas as grandes extinções. Estima-se que algumas espécies tenham surgido há cerca de 220 milhões de anos.

Mfield, Matthew Field –Wikimédia Commons

Tubarão: Os tubarões também já existiam antes dos dinossauros. Segundo estudos, as primeiras espécies já habitavam os oceanos há cerca de 400 milhões de anos!

Hemming1952 / Wikimedia Commons

Jacaré e Crocodilo: São parentes próximos dos dinossauros e praticamente não mudaram desde o período Triássico. Os primeiros indivíduos da espécie existiam há mais de 200 milhões de anos.

Pexels/Pixabay

Celacanto: Acreditava-se que esse peixe havia sido extinto desde o período Cretáceo (entre 100 e 66 milhões de anos atrás), até ele ser redescoberto em 1938.

Reprodução/YouTube

Escorpião: Pouca gente sabe, mas existem registros científicos da existência dos escorpiões há mais de 400 milhões de anos. Acredita-se que tenha sido um dos primeiros animais a viver em terra firme.

Rui Andrade - Flickr

Tuatara: Esse réptil natural da Nova Zelândia tem sua origem datada há cerca de 240 milhões de anos. Embora pareça um lagarto, ele pertence a uma ordem única, a Rhynchocephalia.

Wikimedia Commons/Judi Lapsley Miller

Náutilo: Esse molusco marinho com concha espiralada é considerado um verdadeiro 'fóssil vivo'. Estima-se que ele habite a Terra há aproximadamente 500 milhões de anos!

Wikimedia Commons/Manuae

Libélula: Embora fósseis de insetos gigantes, semelhantes a libélulas, tenham sido encontrados há 325 milhões de anos, as libélulas como conhecemos hoje datam do Jurássico Inferior (há cerca de 200 milhões de anos).

Pixabay

Caranguejo-ferradura: Apesar do nome, o cranguejo-ferradura está mais próximo dos aracnídeos do que dos caranguejos. Sua origem data de mais de 450 milhões de anos.

Hans Hillewaert/Wikimédia Commons

Myxini (ou 'peixe-bruxa'): Esse animal marinho com forma de enguia é um dos vertebrados mais primitivos ainda vivos. Sua origem data de mais de 300 milhões de anos.

iNaturalist/Peter Southwood

Dragão-de-Komodo: Embora não seja tão antigo quanto outros na lista, este lagarto gigante da Indonésia tem grande semelhança com seus antepassados que surgiram há 100 milhões de anos.

Mark Dumont/wikimedia commons

Lampreias: Estes peixes sem mandíbula com bocas em forma de disco cheias de dentes afiados existem há mais de 360 milhões de anos.

Wikimedia Commons/Fernando Losada Rodríguez

Esturjão: Conhecidos como 'fósseis vivos', os esturjões nadam pelos rios há mais de 200 milhões de anos, com uma aparência que remonta à era dos dinossauros.

Bri_J - Flickr

Baratas: Apesar de muitas vezes serem indesejadas, as baratas são verdadeiras sobreviventes. Os primeiros registros fósseis delas datam de 300 milhões de anos!

annemiek59/Pixabay

Águas-vivas: As águas-vivas têm ancestrais que datam de 700 milhões de anos, o que faz com que elas sejam uma das espécies mais antigas do planeta.

Wikimedia Commons/Dan90266

Aves: Vale lembrar que as aves, no geral, são descendentes vivos dos dinossauros. Elas evoluíram dos grupos dos terópodes.

S. Nagel/Pixabay

Algumas aves, como o casuar e o bico-de-sapato, são frequentemente citadas por sua aparência e comportamento que lembram seus parentes dinossauros.

Wikimedia Commons/Olaf Oliviero Riemer

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