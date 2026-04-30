Artes Catedral de São Basílio: o ícone colorido que transformou Moscou em símbolo mundial A Catedral de São Basílio, em Moscou, é um dos símbolos mais marcantes da Rússia. Construída no século 16, sua arquitetura colorida e singular contrasta com a sobriedade das construções vizinhas na Praça Vermelha. O monumento não é apenas um templo religioso, mas também um testemunho da história política e cultural do país. Suas cúpulas em forma de cebola, pintadas com padrões vibrantes, parecem saídas de um conto de fadas. O interior guarda capelas interligadas por corredores estreitos, criando Por Flipar

Safa Daneshvar /Wikimédia Commons