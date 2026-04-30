Estilo de Vida Saiba como nasceu o Dia do Trabalho e conheça seus direitos no feriado de 1º de maio O Dia do Trabalho, celebrado em 1º de maio, tem origem nas lutas operárias do século XIX. A data remete a uma grande greve realizada em 1886, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Na ocasião, trabalhadores protestavam contra jornadas exaustivas, que podiam chegar a até 17 horas diárias Por Flipar

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