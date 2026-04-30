Saiba como nasceu o Dia do Trabalho e conheça seus direitos no feriado de 1º de maio

Esses protestos ficaram marcados pela chamada “tragédia de Haymarket”, quando manifestações foram reprimidas com violência pela polícia. Houve mortos, feridos e prisões, o que transformou o episódio em símbolo da luta por melhores condições de trabalho.
Em 1889, a Segunda Internacional Socialista decidiu instituir o 1º de maio como um dia internacional de mobilização dos trabalhadores. A ideia era homenagear os que morreram nos protestos e reforçar a luta por direitos, como a jornada de oito horas.
No Brasil, a data começou a ser celebrada ainda no início do século XX, com manifestações e greves operárias. Em 1924, o governo de Artur Bernardes (foto) oficializou o 1º de maio como feriado, em homenagem aos trabalhadores.
Atualmente, o Dia do Trabalho é um feriado nacional previsto em lei no país. Isso significa que, em regra, há dispensa do trabalho, diferentemente do ponto facultativo, que fica a critério de empresas e órgãos públicos.
Portanto, o 1º de maio não é ponto facultativo: trata-se de um feriado oficial em todo o Brasil. Sendo assim, o dia garante, em regra, o direito ao trabalhador de ganhar uma folga. Esse benefício não depende da decisão do empregador.
Mesmo sendo um dia de descanso garantido, existem exceções. Empresas de setores considerados essenciais, como saúde, transporte, segurança e alimentação, podem funcionar normalmente. Nesses casos, o funcionário pode ser escalado para trabalhar, desde que sejam respeitadas as regras previstas em lei e em acordos coletivos.
Para quem trabalha no feriado, a legislação assegura compensações. A principal delas é o pagamento em dobro pelas horas trabalhadas.
Outra possibilidade é a concessão de uma folga compensatória em outro dia, conforme definido por convenção coletiva ou acordo entre empregado e empregador.
A forma de compensação nem sempre é escolhida livremente pelo patrão. Em muitos casos, ela já está prevista em acordos sindicais da categoria. Quando isso não ocorre, deve haver negociação com o trabalhador, e a empresa não pode impor unilateralmente a decisão.
Se o funcionário for escalado e não comparecer ao trabalho sem justificativa, pode sofrer desconto no salário referente ao dia. Em situações mais graves e recorrentes, a ausência pode até gerar medidas disciplinares, embora a demissão por justa causa dependa de um histórico.
Por fim, é importante destacar que o direito ao feriado remunerado vale para trabalhadores com carteira assinada e também se aplica, com adaptações, a contratos temporários e intermitentes. Em todos os casos, o princípio básico da lei é garantir descanso ou compensação justa, reforçando a valorização do trabalho