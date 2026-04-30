Galeria Rica em recursos, ilha de Bougainville negocia saída da Papua-Nova Guiné e pode se tornar um novo país em 2027 No Pacífico Sul, a ilha de Bougainville caminha para um momento decisivo de sua história. O território, que hoje integra a Papua-Nova Guiné, pretende declarar independência em 1º de setembro de 2027, encerrando um longo ciclo de disputas políticas, tensões sociais e reivindicações separatistas. Esse processo ganhou força após o referendo realizado em 2019, quando uma maioria esmagadora da população (aproximadamente 98%) votou pela separação, ainda que o resultado não tenha caráter juridicamente Por Flipar

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