Estilo de Vida Dormir com a TV ligada faz mal? Entenda o que acontece com o corpo Dormir com a TV ligada pode até parecer reconfortante, mas não é tão inofensivo quanto soa. Mesmo sem som, a luz e os estímulos visuais podem interferir nos ciclos do sono e prejudicar o descanso. Por Flipar

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