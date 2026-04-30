Muro de 13 metros em MG viraliza e levanta debate sobre direito à privacidade

O projeto foi idealizado pelo arquiteto Ivan Vasconcelos a pedido do proprietário do imóvel, que buscava preservar sua privacidade após descobrir a construção de um prédio ao lado de sua casa. Antes de recorrer ao muro, o dono tentou negociar alternativas com os responsáveis pelo empreendimento vizinho, incluindo propostas de troca de terrenos, financiamento de adaptações nas varandas e até a compra de apartamentos voltados para sua residência, mas nenhuma delas prosperou.
Diante da falta de acordo, a solução encontrada foi erguer uma barreira de cerca de 13 metros de altura, projetada com foco em segurança estrutural e ventilação. A obra utilizou concreto aparente combinado a blocos cerâmicos dispostos de forma alternada, permitindo a circulação de ar sem comprometer a função principal de bloqueio visual.
Do ponto de vista legal, o caso se apoia no Código Civil Brasileiro, que assegura ao proprietário o direito de proteger sua privacidade e segurança dentro do próprio imóvel. Ao mesmo tempo, a legislação impõe limites para que esse direito não seja exercido de forma abusiva, especialmente se houver prejuízos concretos aos vizinhos, como impactos na iluminação, ventilação ou uso do espaço.
Especialistas apontam que, na ausência de restrições específicas no Plano Direto ou no Código de Obras do município, não há impedimento direto para a construção de muros altos. Ainda assim, situações desse tipo podem ser questionadas judicialmente caso haja impactos significativos, como redução de iluminação, ventilação ou desvalorização de imóveis vizinhos.
Como a estrutura já está consolidada há mais de duas décadas, qualquer contestação exigiria comprovação de danos concretos. O episódio evidenciou o conflito recorrente entre o direito à privacidade e as limitações impostas pela convivência urbana, especialmente em áreas urbanas em constante crescimento.