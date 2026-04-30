Estilo de Vida Muro de 13 metros em MG viraliza e levanta debate sobre direito à privacidade Um muro de grandes proporções em Passos, interior de Minas Gerais, voltou ao centro das atenções após viralizar nas redes sociais, ao bloquear completamente a visão de um condomínio para o quintal de uma residência. A estrutura, que já existe desde 2001, ganhou repercussão internacional depois de uma publicação no X atingir milhões de visualizações, levantando dúvidas sobre a legalidade de construções desse tipo. Apesar do impacto visual, especialistas afirmam que a obra pode ser considerada reg Por Flipar

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