Galeria Cidade de Lalibela, na Etiópia, preserva igrejas escavadas nas rochas há séculos; conheça Lalibela é uma pequena cidade montanhosa localizada no norte da Etiópia, conhecida mundialmente por seu extraordinário conjunto de igrejas escavadas na rocha. Situada a cerca de 2.500 metros de altitude, a cidade integra a região de Amhara e guarda um dos mais impressionantes patrimônios religiosos do mundo. Chamada anteriormente de Roha, a cidade recebeu o nome atual em homenagem o rei Gebre Meskel Lalibela, governante da dinastia Zagwe no século 12, responsável pela construção do complexo que Por Flipar

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