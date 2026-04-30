Galeria Essas ilhas surgem, somem e voltam a aparecer nos mapas; veja o motivo Ao longo dos anos, algumas ilhas surgiram e desapareceram como verdadeiros enigmas naturais. Fenômenos geológicos, atividade vulcânica e até erros de navegação ajudaram a construir esses mistérios que intrigam cientistas até hoje. Por Flipar

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