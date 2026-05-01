Entretenimento Sete anos sem Beth Carvalho: relembre a trajetória da ‘Madrinha do Samba’ O dia 30 de abril de 2026 marcou os sete anos da morte de Beth Carvalho, cantora, compositora e instrumentista que é um dos nomes mais importantes da história do samba. Elizabeth Santos Leal de Carvalho nasceu no Rio de Janeiro em 5 de maio de 1946. Ela ganhou projeção nacional a partir dos anos 1970 não apenas como intérprete de grandes sucessos, mas como figura essencial na renovação do gênero. Seu trabalho foi decisivo para revelar e impulsionar nomes como Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Arlind Por Flipar

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