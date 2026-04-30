Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta quinta

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quinta-feira (30/04), cinco loterias: os concursos 3002 da Mega-Sena; o 3674 da Lotofácil; o 7014 da Quina; o 2386 da Timemania e o 1207 do Dia de SorteDivulgação/Loterias Caixa
Mega-Sena: R$ 127 milhões/ Lotofácil: R$ 2 milhões/ Quina: R$ 4,5 milhões/ Timemania: R$ 22,5 milhões/ Dia de Sorte: R$ 400 milCaixa Economica Federal/Divulgação
04, 27, 51, 52, 54 e 58Reprodução/Loterias Caixa
02, 06, 07, 08, 09, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25Reprodução/Loterias Caixa
11, 16, 23, 42 e 74Reprodução/Loterias Caixa
02, 20, 31, 54 59, 64 e 65. O time do coração é o 76 (Vasco/RJ)Reprodução/Loterias Caixa
01, 15, 19, 23, 26, 28 e 29. O mês da sorte é 9 (setembro)Reprodução/Loterias Caixa